Noize MC заболел коронавирусом

Российский музыкант Noize MC получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам рэпера, он вынужден перенести ряд запланированных концертов.

«Теперь я на двухнедельной самоизоляции, соответственно, не смогу прилететь на Украину 12 июня и не сыграю 17-го числа в Смоленске. Весь фестиваль 19 июня в Москве, где я заявлен хедлайнером, переносится на 3 июля в другое место (здесь мой ковид ни при чём — следите за обновлениями!), Киев — на 31 июля (площадка та же), по Смоленску мы ещё ищем решение и сразу вас оповестим, как только его найдём», — написал он.

В России за последние сутки было выявлено 11 699 новых заболевших коронавирусом.

Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 167 949.

8 июня ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов сообщил, что заболел коронавирусом.