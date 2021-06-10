Тишковец: облачный «пирог» не даст москвичам увидеть солнечное затмение

У москвичей не будет возможности увидеть солнечное затмение, потому что многослойный «пирог» из облаков закроет небосвод на 100%, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, повезёт северной половине европейской части России, а также югу.

«Никаких возможностей увидеть солнечное затмение у жителей Москвы и Московской области не будет. Небосвод закрыт облаками по всей толще стратосферы, везде многослойный «пирог» будет закрывать небосвод на 100%, поэтому жители столичного региона вообще не увидят затмение, нет ни одного шанса», — сказал специалист.

Он отметил, что увидеть затмение смогут жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Карелии, Коми.

«Также просветы будут на юге России — на Кубани, в Крыму и в Оренбуржье, там тоже можно наблюдать затмение», — добавил Тишковец.

Как ранее сообщили в Московском планетарии, жители России 10 июня смогут увидеть частичное затмение Солнца. Последующие кольцеобразные фазы затмения можно будет увидеть только 21 июня 2039 года и 11 июня 2048-го — в окрестностях Москвы.

Затмение Солнца с максимальной фазой 0,94 произойдёт в 13:40 по московскому времени. Из Москвы будут наблюдаться только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 мск.

В этот момент Луна закроет Солнце на 16%, это 0,26 диаметра Солнца.