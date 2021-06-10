National Geographic признал существование пятого океана

Картографы National Geographic заявили, что омывающие Антарктиду воды имеют отличительные особенности, что позволяет выделить данную зону в отдельный, пятый океан.

«Южный океан давно признан учёными, но поскольку международного соглашения никогда не было, мы не признавали его официально», — сообщает географ Национального географического общества Алекс Тейт.

С тех пор как команда National Geographic начала создавать карты в 1915 году, признавались четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый.

Теперь Южный станет пятым в мире океаном.

Отмечается, что он включает воды, окружающие Антарктиду и простирающиеся до 60° южной широты, исключая пролив Дрейка и море Скоша.

В мае климатолог рассказал, какие территории могут оказаться под водой из-за потепления.