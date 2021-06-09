В честь 100-летия со дня рождения Юрия Никулина в Москве пройдёт ряд мероприятий

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Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин рассказал о мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина.
В честь 100-летия со дня рождения Юрия Никулина в Москве пройдёт ряд мероприятий
  • © Global Look Press/Anton Kavashkin

В беседе с «Правдой.Ру» Максим Никулин рассказал, какие события планируется организовать в честь 100-летия со дня рождения артиста, 18 декабря.

«На юбилейный год мы запланировали провести много интересных мероприятий в Москве и других городах. Среди них: большое уличное мероприятие «Шут-парад»; Дни открытых дверей в помещении Фонда «Цирк и милосердие»; серия благотворительных представлений «Счастье — это очень просто!». В «Шут-параде» по улицам Москвы пройдут сотни клоунов, жонглёров, акробатов, театральных артистов, студентов цирковых учебных заведений. Мы попытаемся создать в городе атмосферу праздника и веселья. Красочным финалом станет эстрадно-цирковая шоу-программа «Счастье — это очень просто», которая в декабре в течение трёх дней будет представлена на манеже цирка», — рассказал Максим Никулин.

Ранее Максим Никулин в беседе с газетой «Известия» рассказал о новой программе цирка на Цветном бульваре.

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