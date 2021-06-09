В Гидрометцентре рассказали о заморозках в ряде регионов России

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о ночных заморозках в нескольких российских регионах, сообщает ТАСС.

«Заморозки ожидаются в Пермском крае до -2 °С, в Свердловской, Курганской областях — тоже до -2 °С, в Иркутской области — аналогичная ситуация», — приводит ТАСС прогноз Вильфанда.

По его словам, в Томской области температура ночного похолодания опустится до -2 °С, в Тюменской и Омской областях — до -5 °С.

Кроме того, в Архангельской области, Коми и Карелии прогнозируется понижение до -3 °С по ночам.

По словам Вильфанда, ночные заморозки в данных регионах будут наблюдаться до 10–12 июня включительно.

Ранее синоптики предупредили о заморозках и грозах в ХМАО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить