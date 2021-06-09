В Гидрометцентре рассказали о заморозках в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о ночных заморозках в нескольких российских регионах, сообщает ТАСС.

«Заморозки ожидаются в Пермском крае до -2 °С, в Свердловской, Курганской областях — тоже до -2 °С, в Иркутской области — аналогичная ситуация», — приводит ТАСС прогноз Вильфанда.

По его словам, в Томской области температура ночного похолодания опустится до -2 °С, в Тюменской и Омской областях — до -5 °С.

Кроме того, в Архангельской области, Коми и Карелии прогнозируется понижение до -3 °С по ночам.

По словам Вильфанда, ночные заморозки в данных регионах будут наблюдаться до 10–12 июня включительно.

Ранее синоптики предупредили о заморозках и грозах в ХМАО.