Синоптики предупредили о заморозках и грозах в ХМАО

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщает URA.RU.

«9 и 10 июня местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер северо-восточный слабый. Температура ночью +3...-2 ˚С, днём будет +16…+21 ˚С», — говорится на сайте регионального Гидрометцентра.

По прогнозу сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение семи дней средняя температура в Ханты-Мансийске составит +12...+14 ˚С, к выходным потеплеет до +25 ˚С.

В Нижневартовске средняя температура до конца недели составит +9...+10 ˚С. В субботу возможны гроза и сильный дождь.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.