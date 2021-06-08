В Тюменской области отменят режим ЧС с 9 июня

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В Тюменской области отменят режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за природных пожаров.
В Тюменской области отменят режим ЧС с 9 июня
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

«Ситуация с пожарами в регионе стабилизировалась. С 9 июня перестаёт действовать режим ЧС в лесах регионального значения», — заявили в штабе.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

На территориях, где обстановка продолжает оставаться сложной, вводится режим повышенной готовности. Посещение лесов там по-прежнему будет под запретом. Режим ЧС муниципального характера сохраняется в Вагайском районе.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о ситуации с лесными пожарами.

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