В Тюменской области отменят режим ЧС с 9 июня

В Тюменской области отменят режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за природных пожаров.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

«Ситуация с пожарами в регионе стабилизировалась. С 9 июня перестаёт действовать режим ЧС в лесах регионального значения», — заявили в штабе.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

На территориях, где обстановка продолжает оставаться сложной, вводится режим повышенной готовности. Посещение лесов там по-прежнему будет под запретом. Режим ЧС муниципального характера сохраняется в Вагайском районе.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о ситуации с лесными пожарами.