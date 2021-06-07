В Кировской области рассказали о ситуации с лесными пожарами

По данным Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), с 7 по 11 июня в лесах региона местами сохранится высокая (четвёртый класс) и местами чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

Об этом сообщает progorod43.

Всего с начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 25 лесных пожаров.

«Причинами 14 пожаров явились действия местного населения, восемь возникли в результате перехода с земель иных категорий, два — от грозы и один — от железной дороги», — уточняется на сайте правительства Кировской области.

При этом отмечается, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах России предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, виновник лесного пожара обязан возместить вред, причинённый лесам, включая размер затрат, связанных с его ликвидацией, в полном объёме.

Ранее информагентство URA.RU сообщало о ситуации с лесными пожарами в ХМАО.