В Кировской области рассказали о ситуации с лесными пожарами
- Pixabay
Об этом сообщает progorod43.
Всего с начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 25 лесных пожаров.
«Причинами 14 пожаров явились действия местного населения, восемь возникли в результате перехода с земель иных категорий, два — от грозы и один — от железной дороги», — уточняется на сайте правительства Кировской области.
При этом отмечается, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах России предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Так, виновник лесного пожара обязан возместить вред, причинённый лесам, включая размер затрат, связанных с его ликвидацией, в полном объёме.
Ранее информагентство URA.RU сообщало о ситуации с лесными пожарами в ХМАО.