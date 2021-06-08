Спасатели предупредили о заморозках в Пермском крае
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Об этом сообщает URA.RU.
«Ночью 9 июня местами по северу и востоку Пермского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-2 ˚С», — говорится на сайте регионального МЧС.
Ранее инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов рассказал, что после незначительного понижения температура в регионе вновь начнёт возрастать.
Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.