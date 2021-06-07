Синоптики предупредили о жаре в Пермском крае

Инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов рассказал, что после незначительного понижения температуры в регионе она вновь начнёт возрастать.

«Неделя будет сухая и тёплая. Будет постепенное повышение температуры с +20...+22 °С до +25...+28 °С в выходные», — сказал Шихов URA.RU.

Он пояснил, что 7 июня также будет жаркая погода, а воздух в Перми прогреется до +28 °С.

При этом на севере Пермского края 8 июня может быть значительное похолодание — до +17...+18 °С.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.