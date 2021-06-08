Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с возгораниями тополиного пуха

Короткая ссылка
Мэрия Челябинска выпустила экстренное обращение в связи с большим числом возгораний тополиного пуха. За сутки из 80 выездов пожарной охраны в городе 66 связаны именно с ним.
Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с возгораниями тополиного пуха
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Количество выездов подразделений увеличилось в десятки раз. Зафиксирован переход огня на имущество граждан. В результате возгорания пуха повреждено два автомобиля за последние сутки», — заявили в городской администрации.

Граждан призвали провести разъяснительные беседы с детьми об опасности, которая возникает от поджигания пуха. В случае возгорания нужно незамедлительно сообщить об этом в ЕДДС.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о ситуации с лесными пожарами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить