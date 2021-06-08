Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с возгораниями тополиного пуха
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Количество выездов подразделений увеличилось в десятки раз. Зафиксирован переход огня на имущество граждан. В результате возгорания пуха повреждено два автомобиля за последние сутки», — заявили в городской администрации.
Граждан призвали провести разъяснительные беседы с детьми об опасности, которая возникает от поджигания пуха. В случае возгорания нужно незамедлительно сообщить об этом в ЕДДС.
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