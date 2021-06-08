Власти Челябинска прокомментировали ситуацию с возгораниями тополиного пуха

Мэрия Челябинска выпустила экстренное обращение в связи с большим числом возгораний тополиного пуха. За сутки из 80 выездов пожарной охраны в городе 66 связаны именно с ним.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Количество выездов подразделений увеличилось в десятки раз. Зафиксирован переход огня на имущество граждан. В результате возгорания пуха повреждено два автомобиля за последние сутки», — заявили в городской администрации.

Граждан призвали провести разъяснительные беседы с детьми об опасности, которая возникает от поджигания пуха. В случае возгорания нужно незамедлительно сообщить об этом в ЕДДС.

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