В крупных городах Подмосковья появятся киношколы

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В городских округах Московской области появятся киношколы. Соответствующее соглашение подписали региональное Минкультуры и киностудия имени Горького.
В крупных городах Подмосковья появятся киношколы
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы давно уже начали сотрудничать, наблюдаем за проектами друг друга, динамично развиваемся и, как мне кажется, бежим впереди времени. А сейчас мы легализовали нашу совместную деятельность в виде соглашения», — заявила глава областного Минкультуры Елена Харламова.

Со своей стороны, генеральный директор киностудии Юлиана Слащёва отметила, что для организации важно взаимодействие с регионами.

«Мы очень рады всем планам, которые у нас есть. И уже сегодня говорим о нескольких совместных мероприятиях. Например, о развитии киношкол, которые студия откроет в Подмосковье», — сказала она.

Как отмечается, первая подобная школа должна открыться в сентябре.

Ранее НСН сообщала, что оборот театров и кинотеатров Москвы вырос на 37% после снятия ряда ограничительных мер.

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