Лауреат конкурса «Лидеры России» назначен главой Фонда культурных инициатив
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Об этом сообщает Life.ru.
По словам Кириенко, данное назначение — это в том числе продолжение последовательной системы кадрового отбора и продвижения наиболее талантливых управленцев.
«Роман Владимирович до недавнего времени был первым замглавы медиахолдинга «Комсомольская правда», сейчас Фондом президентских грантов как учредителем Фонда культурных инициатив назначен генеральным директором», — цитирует НСН первого заместителя главы администрации президента России.
Ранее сообщалось, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» 2020 года Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.