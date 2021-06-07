Лауреат конкурса «Лидеры России» назначен главой Фонда культурных инициатив

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Лауреат конкурса «Лидеры России. Политика» Роман Карманов назначен генеральным директором Фонда культурных инициатив, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Лауреат конкурса «Лидеры России» назначен главой Фонда культурных инициатив
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Life.ru.

По словам Кириенко, данное назначение — это в том числе продолжение последовательной системы кадрового отбора и продвижения наиболее талантливых управленцев.

«Роман Владимирович до недавнего времени был первым замглавы медиахолдинга «Комсомольская правда», сейчас Фондом президентских грантов как учредителем Фонда культурных инициатив назначен генеральным директором», — цитирует НСН первого заместителя главы администрации президента России.

Ранее сообщалось, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» 2020 года Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.

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