Лауреат конкурса «Лидеры России» назначен главой Фонда культурных инициатив

Лауреат конкурса «Лидеры России. Политика» Роман Карманов назначен генеральным директором Фонда культурных инициатив, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Об этом сообщает Life.ru.

По словам Кириенко, данное назначение — это в том числе продолжение последовательной системы кадрового отбора и продвижения наиболее талантливых управленцев.

«Роман Владимирович до недавнего времени был первым замглавы медиахолдинга «Комсомольская правда», сейчас Фондом президентских грантов как учредителем Фонда культурных инициатив назначен генеральным директором», — цитирует НСН первого заместителя главы администрации президента России.

Ранее сообщалось, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» 2020 года Алексей Охлопков назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.