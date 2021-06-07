Приём заявок на российский грантовый конкурс в области культуры и искусства стартует 15 июня

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Приём заявок на участие в конкурсе президентских грантов в области культуры и искусства пройдёт с 15 июня до 30 июля, заявил председатель координационного комитета, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
Приём заявок на российский грантовый конкурс в области культуры и искусства стартует 15 июня
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Об этом сообщает Life.ru.

«За август и сентябрь должно пройти заседание экспертных советов, определение рейтинга и не позднее 15 сентября — заседание координационного комитета, которое должно подвести итоги конкурса и определить победителей, чтобы с середины сентября можно было заключать договоры с победителями», — сказал Кириенко.

В 2021 году предполагается профинансировать около 1,5 тыс. креативных команд. Как отметил Кириенко, на гранты для проектов в сфере культуры планируется направить около 5 млрд рублей, передаёт НСН.

Ранее сообщалось, что на конкурс «Лидеры России» поступило 11 тыс. заявок от иностранных граждан.

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