Синоптик предупредил о грозах в Центральной России

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о грозах в Центральной России.
Синоптик предупредил о грозах в Центральной России
  • globallookpress.com

«К столичному региону надвигается гряда грозовых туч. Я должен сказать, что всю неделю жителей Центральной России ожидает такой грозовой бум, он связан с южным циклоном», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, усилит ситуацию высокая влажность, близкая к тропической, она может достигать 95—100%.

Как отметил Тишковец, настоящее июльское тепло и энергетически неустойчивая атмосфера будут приводить к возникновению мощных грозовых облаков.

«Ночью — +10...+15 °С, днём — +20...+25 °С. К выходным, может, даже на градус потеплее», — добавил он.

Ранее инженер ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал, что после незначительного понижения температуры в регионе она вновь начнёт возрастать.

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