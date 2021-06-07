Путин наградил орденом Дружбы актёра Владимира Гостюхина

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы актёра Владимира Гостюхина.
Путин наградил орденом Дружбы актёра Владимира Гостюхина
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Об этом говорится на интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Белоруссии наградить орденом Дружбы Гостюхина Владимира Васильевича, гражданина Республики Беларусь», — говорится в документе.

Гостюхин снимался во множестве разных фильмов и сериалов. Больше всего он известен по своим ролям в телесериалах «Дальнобойщики» и «В поисках капитана Гранта».

Ранее Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и знатока интеллектуального клуба Андрея Козлова медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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