Путин наградил орденом Дружбы актёра Владимира Гостюхина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы актёра Владимира Гостюхина.

Об этом говорится на интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Белоруссии наградить орденом Дружбы Гостюхина Владимира Васильевича, гражданина Республики Беларусь», — говорится в документе.

Гостюхин снимался во множестве разных фильмов и сериалов. Больше всего он известен по своим ролям в телесериалах «Дальнобойщики» и «В поисках капитана Гранта».

Ранее Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и знатока интеллектуального клуба Андрея Козлова медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.