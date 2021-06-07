В МЧС прокомментировали ситуацию с природными пожарами в Тюменской области

В пресс-службе МЧС России заявили о стабилизации ситуации с природными пожарами в Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU.

«Наибольшее количество очагов и площадей пожаров за прошедшую неделю зафиксировано в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Иркутской области. В Тюменской области обстановка стабилизируется», — заявили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что авиацией МЧС в Якутии и Тюменской области выполнено более 230 сливов, сброшено более 690 тонн воды.

Как отметили спасатели, угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о ситуации с лесными пожарами.