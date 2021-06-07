Солист Мариинского театра Герелло выразил соболезнования в связи со смертью Волковой

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Солист Мариинского театра Василий Герелло выразил соболезнования в связи со смертью оперной певицы Риммы Волковой.
Солист Мариинского театра Герелло выразил соболезнования в связи со смертью Волковой
  • © Музыкальная школа имени Римского-Корсакова/Виктор Котов

«К сожалению, близко мы не были знакомы. Вместе в Мариинском театре мы не пели, потому что она была намного старше меня. Правда очень жаль и трагично, страшная автокатастрофа, выражаю соболезнования», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Ранее, как сообщал Newinform, Волкова погибла в Санкт-Петербурге в результате ДТП.

Последние годы Волкова работала в музыкальной школе имени Римского-Корсакова.

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