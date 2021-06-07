Гришковец рассказал, почему занимается музыкой

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Писатель, драматург, режиссёр, актёр Евгений Гришковец рассказал, почему занимается музыкой.
Гришковец рассказал, почему занимается музыкой
  • РИА Новости

«Музыкант — это человек, который может петь, играть или писать музыку. Я ничего этого не умею. Поэтому категорически против, когда меня называют музыкантом. Для чего это делаю? Во-первых, иногда приходят замыслы сказать о чём-то коротко и метафорично. И никаким другим способом, кроме как с музыкой, этого не сделать», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Во-вторых, отметил Гришковец, вместе с лидером группы «Бигуди» Максимом Сергеевым они соскучились по музыке. В марте 2020 года коллектив подготовился к большому гастрольному туру по Поволжью и югу России, Сергеев собрал новый состав, отрепетировал, однако был сыгран только один концерт в Екатеринбурге, отметил Гришковец.

«Музыканты вернулись к другой своей деятельности. Получается, что работа была проделана напрасно. У меня большие сомнения по поводу того, будет ли у нового альбома концертное продолжение. Пока нет такой возможности», — добавил он.

Ранее лидер группы Lumen Тэм Булатов в беседе с НСН призвал следовать советам эпидемиологов в преддверии фестиваля «Нашествие».

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