Лидер группы Lumen призвал следовать советам эпидемиологов в преддверии «Нашествия»

Короткая ссылка
Лидер группы Lumen Тэм Булатов призвал следовать советам эпидемиологов в преддверии фестиваля «Нашествие».
Лидер группы Lumen призвал следовать советам эпидемиологов в преддверии «Нашествия»
  • © Lumen/facebook.com

«До фестиваля ещё есть время, если сумеем продвинуться в борьбе с коронавирусом, то ещё больше будет вероятность, что очень дорогой нам праздник рок-н-ролла состоится. Всех, кто хочет скорейшего и бесповоротного возвращения к привычной жизни, хочется попросить продолжать слушать наших эпидемиологов, которые продолжают регулярно давать советы через разные СМИ», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, речь идёт о рекомендациях по вакцинации от COVID-19, а также о необходимости соблюдать меры безопасности, в том числе о ношении масок и соблюдении социальной дистанции.

«Давайте вместе постараемся сделать так, чтобы на «Нашествие» смогли приехать все, кто захочет побывать на этом фестивале», — добавил Булатов.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить