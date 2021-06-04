Лидер группы Lumen призвал следовать советам эпидемиологов в преддверии «Нашествия»

Лидер группы Lumen Тэм Булатов призвал следовать советам эпидемиологов в преддверии фестиваля «Нашествие».

«До фестиваля ещё есть время, если сумеем продвинуться в борьбе с коронавирусом, то ещё больше будет вероятность, что очень дорогой нам праздник рок-н-ролла состоится. Всех, кто хочет скорейшего и бесповоротного возвращения к привычной жизни, хочется попросить продолжать слушать наших эпидемиологов, которые продолжают регулярно давать советы через разные СМИ», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, речь идёт о рекомендациях по вакцинации от COVID-19, а также о необходимости соблюдать меры безопасности, в том числе о ношении масок и соблюдении социальной дистанции.

«Давайте вместе постараемся сделать так, чтобы на «Нашествие» смогли приехать все, кто захочет побывать на этом фестивале», — добавил Булатов.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.