Бояков прокомментировал участие Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького

Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин».

«Эта пьеса — безоценочное исследование. Это рассматривание Сталина с разных сторон в деталях. Мы не ставим диагнозы», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, любой современный человек, увидев афишу, поймёт, сколько иронии и неоднозначности в ней заложено.

Что касается Бузовой, то Бояков отметил, что это «невероятный феномен».

«Мы хотим показать настоящего персонажа, героя сегодняшнего времени. Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнёва и не Oxxxymiron. Она всё вместе. Она по-своему цельная. Но при этом она феномен, который живёт во время Instagram, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями», — рассказал он.

Он добавил, что Бузова будет фактически играть саму себя. Её роль — Белла Шанталь, певица кабаре и корпоративов.

Со своей стороны, кинокритик, теле- и радиоведущий, режиссёр Давид Шнейдеров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что эта ситуация «просто отвлечёт внимание» от реальных проблем, которые есть во МХАТе имени Горького.

«Думаю, что у людей, которые ходят в театр, даже любопытство не проснётся посмотреть на это произведение», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь МХАТа имени Горького Виктория Мусина-Пушкина в беседе с RT рассказала о роли Бузовой в спектакле о молодом Сталине.