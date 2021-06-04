В Самарской области рассказали о планах по проведению Грушинского фестиваля
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Об этом сообщает ФАН.
«Для гостей фестиваля будут доступны все привычные возможности: в дни проведения мероприятия будут работать парковка, продуктовый рынок и маркет с сувенирами», — заявили в пресс-службе правительства Самарской области.
Там отметили, что территорию обработают от комаров и клещей согласно требованиям Роспотребнадзора. До поляны пустят дополнительные электрички.
В 2020 году фестиваль проходил онлайн. Этим летом онлайн-часть также предусмотрена — для тех, кто не сможет приехать.
Ранее лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова в беседе с НСН поделилась воспоминаниями о фестивале «Нашествие-2019».