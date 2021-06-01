Лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова поделилась воспоминаниями о «Нашествии-2019»

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Лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова поделилась воспоминаниями о фестивале «Нашествие-2019».
Лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова поделилась воспоминаниями о «Нашествии-2019»
  • ©Anton Belitsky/Russian Look
  • globallookpress.com

«Мы были на сцене «Ультра», вышли чуть раньше назначенного времени. Сцена стояла на холме, и можно было наблюдать за всем фестивалем: видно было и главную сцену, и палатки вдали», — заявила она в беседе с НСН.

По словам певицы, она вышла на сцену под «Нулевой километр» и это было правильным решением.

«При взгляде сверху на весь фестиваль создалось впечатление некого целого организма, муравейника, в центр которого начинают сбегаться все», — пояснила Вагапова.

Она добавила, что эмоции лились через край и это запомнится на всю жизнь. Как отметила певица, в этом году группа сыграет 1 августа на главной сцене фестиваля.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.

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