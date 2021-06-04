Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о работе по борьбе с билетными сайтами-двойниками.

«На самом деле тема с сайтами-двойниками относится к категории тяжелейших тем. Так, получается, что интернет-пираты всегда на шаг впереди», — заявила она в беседе с газетой «Известия» в ходе Петербургского международного экономического форума.

Как отметила Любимова, сайты-двойники — это действительно «великолепная» подделка, с которой предполагается бороться по аналогии с сайтами для оформления полиса ОСАГО, то есть добиться такого эффекта, чтобы можно было чётко понять, что это официальный контент.

В качестве одной из мер предложена маркировка. Министр пояснила, что это один из прорабатываемых вариантов решения вопроса.

В январе арт-директор концертной площадки Freedom в Санкт-Петербурге Светлана Яремич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как избежать мошенничества с билетами на концерты.