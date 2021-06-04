Арбенина выступила на Дворцовой площади в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ

Короткая ссылка
На Дворцовой площади прошёл концерт Петербургского международного экономического форума. Он был посвящён медикам и волонтёрам и состоялся в рамках фестиваля культуры «Петербургские сезоны».
Арбенина выступила на Дворцовой площади в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ
  • РИА Новости

В первом отделении выступил симфонический оркестр Театра Петруццелли из итальянского города Бари, во втором — Диана Арбенина с группой «Ночные снайперы».

«Программа нами была подготовлена специально для Дворцовой площади, особенно в плане света, мы привезли большую команду световиков, это был концерт, который больше никогда и нигде не повторится. Я абсолютно питерский музыкант, прожила здесь более десяти лет, здесь была рождена наша группа, и каждый раз, когда я возвращаюсь в этот город, я чувствую себя дома», — заявила Арбенина.

Концерт был организован в соответствии с правилами Роспотребнадзора.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Inforeactor поделилась впечатлениями от Петербургского международного экономического форума.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить