Арбенина выступила на Дворцовой площади в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ
- РИА Новости
В первом отделении выступил симфонический оркестр Театра Петруццелли из итальянского города Бари, во втором — Диана Арбенина с группой «Ночные снайперы».
«Программа нами была подготовлена специально для Дворцовой площади, особенно в плане света, мы привезли большую команду световиков, это был концерт, который больше никогда и нигде не повторится. Я абсолютно питерский музыкант, прожила здесь более десяти лет, здесь была рождена наша группа, и каждый раз, когда я возвращаюсь в этот город, я чувствую себя дома», — заявила Арбенина.
Концерт был организован в соответствии с правилами Роспотребнадзора.
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