Арбенина выступила на Дворцовой площади в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ

На Дворцовой площади прошёл концерт Петербургского международного экономического форума. Он был посвящён медикам и волонтёрам и состоялся в рамках фестиваля культуры «Петербургские сезоны».

В первом отделении выступил симфонический оркестр Театра Петруццелли из итальянского города Бари, во втором — Диана Арбенина с группой «Ночные снайперы».

«Программа нами была подготовлена специально для Дворцовой площади, особенно в плане света, мы привезли большую команду световиков, это был концерт, который больше никогда и нигде не повторится. Я абсолютно питерский музыкант, прожила здесь более десяти лет, здесь была рождена наша группа, и каждый раз, когда я возвращаюсь в этот город, я чувствую себя дома», — заявила Арбенина.

Концерт был организован в соответствии с правилами Роспотребнадзора.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Inforeactor поделилась впечатлениями от Петербургского международного экономического форума.