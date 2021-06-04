Захарова поделилась впечатлениями от ПМЭФ-2021

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась впечатлениями от Петербургского международного экономического форума.
Захарова поделилась впечатлениями от ПМЭФ-2021
  • РИА Новости

«Меня поразило, как он организован с учётом ковидных требований и ограничений. Учитывая, что большое количество зарубежных гостей и в каждой стране своя логистика, несмотря на это, форум практически никак не отличается по удобству, комфорту и эффективности от форумов предыдущих лет», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По словам Захаровой, она не может представить, сколько организаторы работали, чтобы это получилось.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

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