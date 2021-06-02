Синоптик рассказала о погоде в Москве и Подмосковье в выходные

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Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости рассказала о погоде в Москве и Московской области в конце недели.
Синоптик рассказала о погоде в Москве и Подмосковье в выходные
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По её словам, на выходных ожидается комфортная погода, без дождей.

«В субботу, 5 июня, ночью будет +9...+11 °С, днём — +23...+25 °С», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что в воскресенье, 6 июня, будет ещё более тёплая ночь.

«(Ночью. — RT) будет +10...+12 °С. Дневная температура — около +25 °С», — сообщила синоптик.

По мнению Поздняковой, погода вполне подходит для того, чтобы провести время на природе.

Она также добавила, что в июне «ещё полезный ультрафиолет», поэтому можно воспользоваться такой погодой, чтобы получить первый летний загар.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Андрей Бобровский рассказал, вода какой температуры лучше всего утоляет жажду.

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