Синоптик рассказала о погоде в Москве и Подмосковье в выходные

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости рассказала о погоде в Москве и Московской области в конце недели.

По её словам, на выходных ожидается комфортная погода, без дождей.

«В субботу, 5 июня, ночью будет +9...+11 °С, днём — +23...+25 °С», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что в воскресенье, 6 июня, будет ещё более тёплая ночь.

«(Ночью. — RT) будет +10...+12 °С. Дневная температура — около +25 °С», — сообщила синоптик.

По мнению Поздняковой, погода вполне подходит для того, чтобы провести время на природе.

Она также добавила, что в июне «ещё полезный ультрафиолет», поэтому можно воспользоваться такой погодой, чтобы получить первый летний загар.

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