В Приморье возросла численность одной из редчайших птиц России
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«Количество гнёзд редчайшей малой колпицы увеличилось в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья», — цитирует РИА Новости сообщение национального парка «Земля леопарда».
Отмечается, что во всём мире осталось примерно 2 тыс. особей птицы.
Положительная динамика в увеличении численности малой колпицы наблюдается с 2017 года.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в зоосаду вылупился птенец редких венценосных журавлей.