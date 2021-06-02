В Приморье возросла численность одной из редчайших птиц России

Численность малой колпицы, которая является одной из самых редких птиц России, возросла на юге Приморья.

globallookpress.com

«Количество гнёзд редчайшей малой колпицы увеличилось в Дальневосточном морском заповеднике на юге Приморья», — цитирует РИА Новости сообщение национального парка «Земля леопарда». Отмечается, что во всём мире осталось примерно 2 тыс. особей птицы. Положительная динамика в увеличении численности малой колпицы наблюдается с 2017 года. Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в зоосаду вылупился птенец редких венценосных журавлей.