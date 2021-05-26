В Московском зоопарке появился на свет птенец краснокнижного журавля

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в зоосаду вылупился птенец редких венценосных журавлей.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Светлана Акулова уточнила, что обычно первое потомство редких журавлей не выживает, так как родители не всегда могут должным образом позаботиться о птенце из-за своей неопытности.

Сотрудники зоопарка решили не рисковать и перевели птенца в отдельный вольер, который находится в павильоне «Дом птиц».

«Специалисты сами выходили журавлёнка. Если в первые дни он был покрыт коричневым пухом и напоминал цыплёнка, то сейчас птенец подрос и покрылся ярким оперением. Он здоров и интересуется всем, что его окружает», — пояснила Акулова.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что реконструкцию пешеходного моста в Московском зоопарке собираются завершить в 2021 году.