В Московском зоопарке появился на свет птенец краснокнижного журавля
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Светлана Акулова уточнила, что обычно первое потомство редких журавлей не выживает, так как родители не всегда могут должным образом позаботиться о птенце из-за своей неопытности.
Сотрудники зоопарка решили не рисковать и перевели птенца в отдельный вольер, который находится в павильоне «Дом птиц».
«Специалисты сами выходили журавлёнка. Если в первые дни он был покрыт коричневым пухом и напоминал цыплёнка, то сейчас птенец подрос и покрылся ярким оперением. Он здоров и интересуется всем, что его окружает», — пояснила Акулова.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что реконструкцию пешеходного моста в Московском зоопарке собираются завершить в 2021 году.