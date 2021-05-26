В Московском зоопарке появился на свет птенец краснокнижного журавля

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Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в зоосаду вылупился птенец редких венценосных журавлей.
В Московском зоопарке появился на свет птенец краснокнижного журавля
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Светлана Акулова уточнила, что обычно первое потомство редких журавлей не выживает, так как родители не всегда могут должным образом позаботиться о птенце из-за своей неопытности.

Сотрудники зоопарка решили не рисковать и перевели птенца в отдельный вольер, который находится в павильоне «Дом птиц».

«Специалисты сами выходили журавлёнка. Если в первые дни он был покрыт коричневым пухом и напоминал цыплёнка, то сейчас птенец подрос и покрылся ярким оперением. Он здоров и интересуется всем, что его окружает», — пояснила Акулова.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что реконструкцию пешеходного моста в Московском зоопарке собираются завершить в 2021 году.

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