Депутат от КПРФ прокомментировал новый клип Тилля Линдеманна

Депутат Госдумы от партии КПРФ Денис Парфёнов возмутился клипом солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна о советских пионерах и школьном насилии.

Своим мнением он поделился с сайтом Life.ru.

«Сам он это лично придумал, или ему кто-то посоветовал, или стал жертвой пропаганды, которая там, на Западе, поставлена очень хорошо, демонизация советского времени, очернение жизни советского общества — сложно сказать, насколько тут перемешаны злой умысел, элементарная безграмотность и невежество», — заявил Парфёнов.

Депутат отметил, что никакого насилия в советских школах не было, а воспитанием молодого поколения занимались детско-юношеские коллективистские организации.

«Могу пожелать только лучше учить историю, познавать русскую душу, советскую действительность, и вот тогда не будет таких обидных ошибок», — резюмировал Парфёнов.

Действие музыкального видео разворачивается в Москве 1989 года. По сюжету герой становится жертвой травли в школе, а в зрелом возрасте мстит обидчикам. В клипе в числе прочих снялись российские артисты Александр Ревва и Аглая Тарасова. Ролик содержит сцены насилия.

Подробнее — в материале RT.