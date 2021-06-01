Депутат от КПРФ прокомментировал новый клип Тилля Линдеманна

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Депутат Госдумы от партии КПРФ Денис Парфёнов возмутился клипом солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна о советских пионерах и школьном насилии.
Депутат от КПРФ прокомментировал новый клип Тилля Линдеманна
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Своим мнением он поделился с сайтом Life.ru.

«Сам он это лично придумал, или ему кто-то посоветовал, или стал жертвой пропаганды, которая там, на Западе, поставлена очень хорошо, демонизация советского времени, очернение жизни советского общества — сложно сказать, насколько тут перемешаны злой умысел, элементарная безграмотность и невежество», — заявил Парфёнов.

Депутат отметил, что никакого насилия в советских школах не было, а воспитанием молодого поколения занимались детско-юношеские коллективистские организации.

«Могу пожелать только лучше учить историю, познавать русскую душу, советскую действительность, и вот тогда не будет таких обидных ошибок», — резюмировал Парфёнов.

Действие музыкального видео разворачивается в Москве 1989 года. По сюжету герой становится жертвой травли в школе, а в зрелом возрасте мстит обидчикам. В клипе в числе прочих снялись российские артисты Александр Ревва и Аглая Тарасова. Ролик содержит сцены насилия.

Подробнее — в материале RT.

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