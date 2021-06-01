Травля в советской школе: Тилль Линдеманн выпустил новый скандальный клип

Cолист группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на YouTube новый клип под названием Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). Действие музыкального видео разворачивается в Москве 1989 года. По сюжету герой становится жертвой травли в школе, а в зрелом возрасте мстит обидчикам. В клипе в числе прочих снялись российские артисты Александр Ревва и Аглая Тарасова. Ролик содержит сцены насилия.

Солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн представил новый клип. Ролик, опубликованный на YouTube-канале исполнителя в Международный день защиты детей, озаглавлен Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»).

Действие клипа разворачивается в Москве 1989 года. В кадре присутствуют атрибуты советской эпохи: бюст Ленина, алые знамёна и вымпелы. По сюжету герой Линдеманна вспоминает детство. Тогда он учился в советской школе, и его избивали и унижали сверстники. Повзрослев, герой мстит обидчикам. В клипе присутствуют сцены насилия.

Мужчина попадает на допрос к следователю (его играет российский шоумен Александр Ревва), а затем в суд. Также в клипе показано, что у персонажа есть жена (эта роль досталась актрисе Аглае Тарасовой) и дети.

За первые часы после премьеры клип набрал более 700 тыс. просмотров и оказался в десятке первых музыкальных видео во вкладке «В тренде».

Пользователи интернета встретили премьеру неоднозначно. Некоторые решили, что Линдеманн поступил некорректно, приурочив релиз к Международному дню защиты детей. По мнению других, таким образом музыкант намеренно привлекает внимание зрителей к проблеме буллинга и психологических травм. Часть пользователей эпатажный поступок музыканта, вписывающийся в его общую линию поведения, не удивил.

Кадр из клипа Ich hasse Kinder

© Кадр: видео YouTube / Till Lindemann

Режиссёром ролика выступил Сергей Грей. Он уже сотрудничал с Линдеманном: в День Победы, 9 мая, вышло их совместное видео, в котором музыкант поёт песню «Любимый город» (известную в классическом исполнении Марка Бернеса). Кавер Линдеманна звучит в фильме Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев», посвящённом подвигу советского лётчика в годы Великой Отечественной войны.

Также Грей снимал ролики для Александра Реввы и ЮрКисса — клипы «Зацепила» и «Маргарита» соответственно.

По информации «Известий», видео на песню Ich hasse Kinder снималось в Горном институте подмосковного города Люберцы. Съёмочную группу составляли российские кинематографисты.

Эпатаж по любому поводу

Клипы Тилля Линдеманна и Rammstein не раз вызывали противоречивую реакцию зрителей. В феврале 2020-го в рамках отдельного проекта, название которого созвучно матерному выражению на русском языке, артист выпустил видео с элементами порнографии. Запись была опубликована на порносайте 14 февраля — в День всех влюблённых.

Незадолго до этого на YouTube вышел клип ещё одной группы музыканта, Lindemann, к композиции Platz Eins, где фронтмен предстаёт в образе пациента психиатрической клиники и воображает кровавую оргию. Версию без цензуры также разместили на сайте порнографической тематики.

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Видео снималось в России с участием российских девушек. В соцсетях началась травля девушек, они стали получать угрозы. Участницы съёмок признались, что опасаются за свою безопасность.

По данным «Пятого канала», актрисы из клипов Линдеманна после обнародования роликов даже были вынуждены уехать из своих городов.

«К сожалению, до меня дошла эта травля. Я почему-то думала, что обойду стороной, и не думала, что прямо будут сильно рыться в фотографиях, но всё-таки нашли фотографии с Тиллем, нашли фотографии с маской, и началась травля, вот она уже идёт второй день у меня. Звонят моей маме, пишут моей маме, что я шлюха-проститутка. Ну у меня мама адекватный человек, на такие сообщения не реагирует», — рассказала одна из участниц съёмок.

В 2019 году резкую критику заслужило видео Rammstein на песню Deutschland («Германия»). Участники группы стояли на эшафоте в образе узников концентрационного лагеря. Представители борющихся с антисемитизмом организаций указали, что использовать тему холокоста в развлекательных целях и преуменьшать её значение некорректно.

Директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер предложил музыкантам посетить комплекс на месте лагеря Дахау и также отметил, что использование образов узников в клипе неприемлемо. «Страдания и бесчеловечность холокоста не позволяют использовать эти темы в целях рекламы или погони за сенсацией для выпуска продуктов независимо от того, о чём идёт речь — в данном случае, очевидно, о новом музыкальном альбоме», — заявил Фреллер в беседе с изданием Bild.