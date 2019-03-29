«Провокационно? Конечно»: новый клип Rammstein на песню Deutschland вызвал скандал в Германии

Немецкую рок-группу Rammstein раскритиковали за новый клип на песню Deutschland из-за того, что в нескольких фрагментах ролика музыканты предстали в образе узников концлагеря. Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн заявил, что музыканты «перешли красную черту». Между тем меньше чем за сутки ролик собрал более 6 млн просмотров на YouTube, а многие пользователи соцсетей выступили в поддержку коллектива.

Музыкантов немецкой рок-группы Rammstein раскритиковали за их новый клип на песню Deutschland («Германия») — первый музыкальный ролик, выпущенный группой с 2013 года.

#Rammstein's new video #Deutschland is a fantastic piece of art that engages with the problem of German identity in times of rising #nationalism. Was it provocative? Hell yes: it's clearly an issue that's close to their heart. — Boris (@borisbooreiland) 29 марта 2019 г.

В клипе демонстрируются сюрреалистичные зарисовки различных эпох немецкой истории: от времён Римской империи и Средневековья до современности и картин будущего. Исторические декорации и персонажи в них соседствуют с элементами фантастики. В каждой из сцен главные действующие лица — участники группы Rammstein.

На момент публикации статьи клип немецкого коллектива собрал свыше 6,5 млн просмотров на YouTube и более 500 тыс. лайков. При этом для просмотра видео пользователям необходимо подтвердить, что они достигли 18 лет. Администрация видеопортала предупреждает: для некоторых зрителей содержание видео может оказаться неприемлемым.

В одном из эпизодов рокеры предстают в полосатых робах, напоминающих одежду узников концлагеря. Также в клипе представлена сцена казни через повешение. Этот отрывок клипа был представлен ещё в рекламном тизере, опубликованном 26 марта. Уже тогда ролик резко раскритиковали.

Как сообщает агентство Associated Press, еврейские организации ФРГ назвали его «безвкусным и неприемлемым». В свою очередь, уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн в интервью газете Bild заявил, что рок-группа «перешла красную черту», назвав тизер «безвкусной эксплуатацией свободы творчества».

Творческий замысел музыкантов вызвал критику и со стороны экс-главы Центрального совета евреев в Германии Шарлотты Кноблох. По её мнению, исполнители умаляют тему Холокоста в клипе.

«То, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно», — передаёт её слова Deutsche Welle.

Использование музыкантами образов узников концлагеря в клипе прокомментировали и в Фонде баварских мемориалов. Директор организации Карл Фреллер пригласил исполнителей посетить бывший лагерь смерти Дахау.

«Страдания и бесчеловечность Холокоста не позволяют использовать эти темы в целях рекламы или погони за сенсацией для выпуска продуктов независимо от того, о чем идет речь, в данном случае, очевидно, о новом музыкальном альбоме», — отметил Фреллер в беседе с Bild.

Между тем релиз клипа вызвал и относительно нейтральную реакцию. По мнению главы департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Боруха Горина, на творчество группы обижаться не стоит, поскольку это часть имиджа музыкантов.

«Учитывая жизненный путь группы Rammstein, это уже скорее общий эпатаж, и сам по себе мне, мягко говоря, не близок. Для меня это кажется недопустимым, но бороться с книгами, спектаклями, музыкой — это опасный путь», — цитирует его телеканал «360».

Сами музыканты пока никак не прокомментировали обвинения в свой адрес. Впрочем, выслушивать подобную критику для них не впервой. С момента своего основания в 1994 году коллектив регулярно оказывается в центре скандалов.

Критика группы

Изначально группа называлась Rammstein-Flugschau («Авиашоу Rammstein»). Многие усматривают в этом намёк на трагедию, которая произошла в 1988 году на авиабазе НАТО Рамштайн в ФРГ. Тогда во время выступления итальянской авиагруппы Frecce Tricolori несколько самолётов столкнулись в небе, что привело к гибели 80 человек.

Однако сами рокеры отрицают наличие какой-либо связи с той авиакатастрофой. Согласно их версии, они ничего не знали о тех событиях и даже допустили ошибку в написании топонима Рамштайн, добавив в него лишнюю букву «m».

Фактически это можно считать первым из череды скандалов, связанных с творчеством группы.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн

AFP

© AXEL HEIMKEN / DPA

Многие песни, автором большинства из которых является вокалист Тилль Линдеманн, написаны в провокационном ключе и поднимают темы насилия, садомазохизма, каннибализма.

Вместе с тем Rammstein нередко обвиняли в симпатиях к праворадикальным идеям, а в их клипах и выступлениях усматривали эксплуатацию эстетики Третьего рейха. В 1998 году критики Rammstein получили очередное доказательство в пользу своих подозрений, когда в новом клипе группы на песню Stripped были использованы кадры из фильма «Олимпия» Лени Рифеншталь. Эта документальная лента, созданная по заказу Министерства народного просвещения и пропаганды, рассказывает об Олимпийских играх 1936 года в нацистской Германии. Сама Рифеншталь известна тем, что в своём творчестве прославляла гитлеровский режим.

Из-за скандала и провокационного содержания клипа телевидение согласилось демонстрировать его только после десяти часов вечера. В тот раз в группе признали, что перешли черту, и пообещали, что такого больше не повторится.

В Rammstein всегда отрицали наличие каких-либо симпатий к правым радикалам. Чтобы подчеркнуть это, в 2001 году коллектив выпустил песню Links 2-3-4. В ней, в частности, есть такие строки: «Они хотят, чтобы моё сердце билось справа, но я опускаю взгляд — сердце бьётся слева. Левой! Два, три, четыре, левой!». Гитарист Рихард Круспе в связи с выходом песни высказался ещё более определённо: «Если вы хотите поместить нас в какую-либо политическую категорию, то мы на левой стороне. В этом причина, почему мы написали эту песню».

Название группы попадало на первые полосы газет и в связи со случаями стрельбы в учебных заведениях. В апреле 1999 года в школе американского городка Колумбайн (штат Колорадо) двое вооруженных учеников убили 13 человек и ранили 23. В ходе расследования этого инцидента выяснилось, что оба нападавших были поклонниками группы Rammstein.

Похожие истории повторились в ещё трёх происшествиях в школах США, Финляндии и Швеции. Во всех этих случаях СМИ обсуждали, насколько творчество Rammstein может способствовать агрессии учеников.

Сами рокеры считают, что музыка не может толкнуть людей на преступление, а причину такого поведения следует искать в чём-то другом.

«Наша музыка создается, чтобы выпускать агрессию. И люди, которые её слушают, тоже нуждаются в этом, но это не наша вина. Должны ли мы прекратить делать тяжёлую музыку из-за того, что она может понравиться плохим людям?» — задался тогда вопросом барабанщик Кристоф Шнайдер.

Соцсети выступили в защиту Rammstein

При этом пользователи интернета в целом оценили новый клип группы положительно. По их мнению, в своём видео музыкальный коллектив никак не оскорбил память узников нацистских концлагерей, поэтому критика в его адрес несправедлива.

«Посмотрел новое видео Rammstein под названием Deutschland. Конечно, там есть противоречивые сцены, но они рассказывают историю Германии», — написал один из комментаторов.

Многие указывают на то, что Rammstein не пытается оправдать Холокост, поэтому в клипе нет ничего предосудительного.

«Не понимаю, из-за чего такая шумиха по поводу тизера длиной 30 секунд? В нём идёт речь о тёмной стороне немецкой истории. Холокост — её часть. И они не говорят, что это правильно», — поделился своим мнением один из пользователей Twitter.

Don't get it. Why such a bad buzz about a 30 sec teaser? It deals with the dark side of german history. Holocaust is part of it🤔 And they're not saying it's right. #Rammstein#RammsteinDeutschland — retrograde ▪ Aurora (@auror3) 29 марта 2019 г.

Кто-то считает новый клип группы очень актуальным в свете роста националистических настроений в Европе.

«Новое видео Rammstein — это фантастический образец искусства, который затрагивает проблему немецкой идентичности в эпоху подъёма национализма. Было ли это провокационно? Конечно!» — пишет один из поклонников группы.