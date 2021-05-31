Трегулова рассказала о новом проекте Третьяковки и Дрезденского музея

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о новом проекте «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии», который разработан совместно с Дрезденским музеем.

«Выставка уже открылась», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как пояснила Трегулова, темой проекта стал именно романтизм, поскольку это рождение той концепции творческого индивидуума, внутри которого живут до сих пор.

«Вот слом и перелом произошли в эпоху романтизма», — отметила она.

Художники романтизма создают работы, отражающие мир их глазами, поэтому важной темой проекта стала «Сикстинская мадонна».

«Существовала легенда, созданная литературной теорией немецкого романтизма о ночном видении Рафаэля, который, проснувшись, зафиксировал это на этом великом полотне, и каждый раз, когда я вижу, плачу. Правда, проверяла неоднократно — ну всё, уже десятый раз — не будет. Это величайшее полотно», — добавила Трегулова.

Ранее архитектор Даниэль Либескинд рассказал о международном проекте «Мечты о свободе. Романтизм в Германии и России» в Новой Третьяковке, разработанном в сотрудничестве с Государственными художественными собраниями Дрездена.

ОТР передавал, что в Эрмитаже открылась выставка живописи и скульптур из Национальной галереи Умбрии.