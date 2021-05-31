Социальная сеть «ВКонтакте» запускает звонки от сообществ. Об этом сообщает пресс-служба.

Отмечается, что администраторы смогут сами выбирать, как позвонить подписчикам — от своего имени или от имени сообщества.

При этом разговор может быть как с одним собеседником, так и с несколькими: пока объединить получится до 128 человек, но уже летом в одном звонке смогут одновременно находиться 2048 пользователей.

Ссылку на звонок можно публиковать в сообществе или тематическом чате.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» стала первой социальной сетью с голосовым управлением — в соцсети появился голосовой помощник «Маруся».