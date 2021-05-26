«ВКонтакте» стала первой соцсетью с голосовым управлением

«ВКонтакте» стала первой социальной сетью с голосовым управлением. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что с marusia.mail.ru (голосовой помощник называется «Маруся») многие сервисы соцсети должны стать доступнее и удобнее: одной командой можно будет включить любимую песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из списка друзей.

Чтобы начать диалог с «Марусей», достаточно кликнуть по иконке голосового помощника. «Маруся» помогает работать не только с социальной сетью, но и с другими сервисами, входящими в экосистему: читать почту, искать новости, заказывать еду или такси.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила сервис «Питомцы».