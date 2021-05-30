МЧС ожидает повышения уровня воды в реке Тулуна до критического 31 мая

Короткая ссылка
В понедельник, 31 мая, возможно повышение воды в реке Ия в районе города Тулун до критического уровня 730 см, предупредили в главке МЧС по Иркутской области.
МЧС ожидает повышения уровня воды в реке Тулуна до критического 31 мая
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«31 мая на реке Ия в районе города Тулуна ожидается повышение уровня воды до отметок 690—730 см (критическая отметка — 730 см). Возможен выход воды на пониженные участки поймы», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

В шести муниципалитетах Иркутской области введён режим повышенной готовности из-за угрозы паводка.

Ранее МЧС зафиксировало подъём уровня воды в большинстве рек Иркутской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить