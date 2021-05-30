МЧС ожидает повышения уровня воды в реке Тулуна до критического 31 мая

В понедельник, 31 мая, возможно повышение воды в реке Ия в районе города Тулун до критического уровня 730 см, предупредили в главке МЧС по Иркутской области.

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«31 мая на реке Ия в районе города Тулуна ожидается повышение уровня воды до отметок 690—730 см (критическая отметка — 730 см). Возможен выход воды на пониженные участки поймы», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС. В шести муниципалитетах Иркутской области введён режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Ранее МЧС зафиксировало подъём уровня воды в большинстве рек Иркутской области.