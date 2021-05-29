МЧС сообщило о подъёме уровня воды в реках Иркутской области
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Отмечается, что по состоянию на 29 мая подтоплено десять участков в селе Бирюса и 11 участков в посёлке Шиткино Тайшетского района.
«Учитывая складывающуюся гидрологическую ситуацию и прогноз повышения уровня рек, Главное управление МЧС России по Иркутской области, а также пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности», — цитирует сообщение МЧС России Интерфакс.
В посёлок Аршан Тулунского района будут доставлены 11 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части с гидрокостюмами и спасательными жилетами для оказания помощи населению при возможном подъёме реки Ия. Также ещё 46 спасателей прибудут в город Тулун.
«На вооружении групп — беспилотные летательные аппараты для мониторинга паводковой обстановки», — отметили в министерстве.
Также вертолёт Ми-8 МЧС России осуществляет мониторинг верховьев рек Ия, Уда и Бирюса.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае паводок нарушил сообщение с 14 населёнными пунктами.