МЧС сообщило о подъёме уровня воды в реках Иркутской области

МЧС зафиксировало подъём уровня воды в большинстве рек Иркутской области. В населённые пункты, подверженные угрозе подтопления, выдвинулись аэромобильные группировки спасателей с плавсредствами.

Отмечается, что по состоянию на 29 мая подтоплено десять участков в селе Бирюса и 11 участков в посёлке Шиткино Тайшетского района.

«Учитывая складывающуюся гидрологическую ситуацию и прогноз повышения уровня рек, Главное управление МЧС России по Иркутской области, а также пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности», — цитирует сообщение МЧС России Интерфакс.

В посёлок Аршан Тулунского района будут доставлены 11 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части с гидрокостюмами и спасательными жилетами для оказания помощи населению при возможном подъёме реки Ия. Также ещё 46 спасателей прибудут в город Тулун.

«На вооружении групп — беспилотные летательные аппараты для мониторинга паводковой обстановки», — отметили в министерстве.

Также вертолёт Ми-8 МЧС России осуществляет мониторинг верховьев рек Ия, Уда и Бирюса.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае паводок нарушил сообщение с 14 населёнными пунктами.