Синоптик предупредил о сентябрьской погоде в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в воскресенье ожидается погода, соответствующая климатическим показателям сентября. Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, 30 мая синоптическая ситуация в столице будет обусловлена влиянием скандинавского антициклона.

Он отметил, что благодаря этому вероятность осадков сократится до минимума и «из-за облаков неуверенно выглянет солнце».

«Но северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на пять-шесть градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября», — сказал он.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве 30 мая ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди.