Синоптик предупредил о сентябрьской погоде в Москве
- АГН «Москва»
- © Ведяшкин Сергей
По его словам, 30 мая синоптическая ситуация в столице будет обусловлена влиянием скандинавского антициклона.
Он отметил, что благодаря этому вероятность осадков сократится до минимума и «из-за облаков неуверенно выглянет солнце».
«Но северо-восточный ветер будет закачивать новые порции холода с температурным фоном на пять-шесть градусов ниже положенной нормы, что соответствует климатическим показателям сентября», — сказал он.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве 30 мая ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди.