Синоптик рассказал о приходе потепления в центр Европейской России

Потепление в центре Европейской России начнётся с 1 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Уже 1 июня днём будет до +17—19 °C, солнечно, каждый день температура будет повышаться на 1—2 °C, и концу рабочей недели она достигнет отметки +25 °C», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, в пятницу, 4 июня, температура воздуха будет выше нормы на 1—2 °C.

Он добавил, что такая погода будет характерна для всего Центрального федерального округа.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что дожди полностью прекратятся в Москве лишь ко вторнику, 1 июня.