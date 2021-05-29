Вильфанд: дожди в Москве прекратятся к 1 июня

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что дожди полностью прекратятся в Москве лишь ко вторнику, 1 июня.
Вильфанд: дожди в Москве прекратятся к 1 июня
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Во второй половине воскресенья начнёт расти давление, и это приведёт к тому, что существенных осадков ожидать не придётся. В понедельник ещё будут местами небольшие кратковременные осадки, но во вторник, 1-го числа, уже без осадков», — приводит ТАСС его слова.

По словам Вильфанда, москвичей ждёт «холодное прощание весны».

«Ближайшие два дня будут на 3—4 °С ниже нормы. Нынешняя весна холодно прощается с москвичами», — отметил он.

Ранее Вильфанд заявил, что в Москву придут «мягкая» гроза и дожди.

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