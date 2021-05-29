Кольцеобразное солнечное затмение ожидается 10 июня

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Жители России 10 июня смогут увидеть частичное солнечное затмение, в одном из регионов будет возможно наблюдать кольцеобразное затмение.

«Частичное затмение будет видно с территории России, причём практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока» — цитирует РИА Новости сообщение астронома, старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова.

Он отметил, что в Москве в середине затмения Луна перекроет 27% диаметра Солнца, которое «станет похоже на откушенное яблоко».

Максимум затмения наступит в 14:27 мск.

«Больше повезёт жителям северо-востока Якутии, там можно будет наблюдать 94%-ное затмение Солнца Луной», — рассказал астроном.

Отмечается, что это станет первым за 50 лет кольцеобразным затмением, которое попадёт на территорию России.

Редкое астрономическое явление — затмение супер-Луны — произошло 26 мая.

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