МЧС предупредило о грозе и об усилении ветра в Москве

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В Москве до конца дня в пятницу, 28 мая, ожидается дождь, гроза и усиление ветра до 17 м/с, сообщили в столичном главке МЧС России.
МЧС предупредило о грозе и об усилении ветра в Москве
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 10:00 мск с сохранением до конца дня 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

Автомобилистам рекомендовано снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких манёвров на дорогах, а также не парковать машины под деревьями.

Пешеходов предупреждают о необходимости обходить шаткие конструкции.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о грозах в Московском регионе в конце мая.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, что в лето столичный регион войдёт с температурой ниже климатической нормы.

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