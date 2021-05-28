В Амурской области два района освободились от воды

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Участки дорог и приусадебные участки в двух районах Амурской области за прошедшие сутки освободились от воды. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России по региону.
В Амурской области два района освободились от воды
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«За сутки от воды освободились Серышевский и Сковородинский районы», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что во всех пострадавших от дождевого паводка населённых пунктах области принимаются меры по ликвидации последствий прохождения циклона, работают комиссии по оценке ущерба. 

К тому же уточняется, что три участка дороги местного значения остаются подтопленными на севере области в Зейском районе, проезд возможен на технике высокой проходимости. 

Ранее сообщалось, что региональный режим ЧС введён на территории Амурской области из-за паводковой ситуации.

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