В Амурской области два района освободились от воды
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«За сутки от воды освободились Серышевский и Сковородинский районы», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что во всех пострадавших от дождевого паводка населённых пунктах области принимаются меры по ликвидации последствий прохождения циклона, работают комиссии по оценке ущерба.
К тому же уточняется, что три участка дороги местного значения остаются подтопленными на севере области в Зейском районе, проезд возможен на технике высокой проходимости.
Ранее сообщалось, что региональный режим ЧС введён на территории Амурской области из-за паводковой ситуации.