В Ханты-Мансийске зафиксировали новый рекорд по выпавшим осадкам

В Ханты-Мансийске в среду выпало рекордное количество осадков.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Ханты-Мансийске 26 мая был перекрыт абсолютный максимум суточного количества осадков, который составил 59,1 мм», — заявили в пресс-службе.

Предыдущий рекорд (13,8 мм) был зафиксирован 26 мая 2002 года.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.