В Москве открылась выставка «Страна мечтателей — страна героев»

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В столичном Государственном центральном музее современной истории России открылась выставка «Страна мечтателей — страна героев», посвящённая 30-летию с момента распада СССР и 100-летию со дня его образования.
В Москве открылась выставка «Страна мечтателей — страна героев»
  • © ГЦМСИР/sovrhistory.ru

«На стыке этих двух дат мы и решили порассуждать и предложить всем посетителям, всем, кто увидит выставку в интерактивном режиме, в соцсетях порассуждать о феномене СССР», — цитируют заявление генерального директора музея Ирины Великановой «Известия».

По её словам, посетители экспозиции смогут порассуждать о значении СССР в жизни современной России и в прошлом страны.

Выставка охватывает период с 1920-х годов по 1980-е. На ней представлены тысячи уникальных экспонатов, а также материалы о блестящих достижениях советских учёных, врачей и спортсменов.

Посещение выставки бесплатно для всех категорий граждан.

Ранее в Москве открылась выставка раритетов военных лет.

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