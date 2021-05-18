В Москве открылась выставка раритетов военных лет

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Более 350 раритетов времён Великой Отечественной войны можно увидеть на выставке, которая открылась в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной в Москве.
В Москве открылась выставка раритетов военных лет
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «Звезда», выставка приурочена к 76-летию Победы.

В числе экспонатов ручной пулемёт, штык, выточенный в блокадном Ленинграде, солдатский котелок 1928 года. Эти предметы принадлежали курсантам советских военно-морских училищ, которых отправили на фронт в 1941 году.

В первые дни войны из морских училищ на фронт были отправлены тысячи курсантов. Все они участвовали в сухопутных операциях.

О людях и судьбах рассказывают сотни документов: приказы, журналы боевых действий с почасовым описанием нанесения ударов и перемещений противника, газеты, письма и личные вещи.

Как ранее сообщало ФАН, юнармейцы сняли короткометражный фильм о тружениках тыла времён Великой Отечественной войны.

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