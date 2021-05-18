В Москве открылась выставка раритетов военных лет
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «Звезда», выставка приурочена к 76-летию Победы.
В числе экспонатов ручной пулемёт, штык, выточенный в блокадном Ленинграде, солдатский котелок 1928 года. Эти предметы принадлежали курсантам советских военно-морских училищ, которых отправили на фронт в 1941 году.
В первые дни войны из морских училищ на фронт были отправлены тысячи курсантов. Все они участвовали в сухопутных операциях.
О людях и судьбах рассказывают сотни документов: приказы, журналы боевых действий с почасовым описанием нанесения ударов и перемещений противника, газеты, письма и личные вещи.
Как ранее сообщало ФАН, юнармейцы сняли короткометражный фильм о тружениках тыла времён Великой Отечественной войны.