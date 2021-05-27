Главред Wonderzine прокомментировала сообщения о возможном иске Manizha к изданию

Главный редактор Wonderzine Юлия Таратута прокомментировала информацию о том, что представлявшая Россию на Евровидении-2021 певица Manizha (Манижа Сангин) подаст в суд на журнал.

Как она рассказала радиостанции «Говорит Москва», этим вопросом займутся юристы издания.

«Я оповестила юристов нашего издательского дома о претензии Manizha. Эти претензии не по сути, но по эмоциям может почитать каждый в её Instagram. На меня произвело впечатление то, с какой скоростью певица Manizha отреагировала на мой текст», — отметила Таратута.

Ранее Manizha заявила, что подаст в суд на журнал Wonderzine. По словам исполнительницы, причиной иска стал один из материалов издания, посвящённый ей.