Певица Manizha подаст в суд на журнал Wonderzine

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Представлявшая Россию на Евровидении-2021 певица Manizha (Манижа Сангин) подаст в суд на журнал Wonderzine.
Певица Manizha подаст в суд на журнал Wonderzine
  • Reuters

Как пишет РИА Новости, об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи», — написала она.

По её словам, причиной иска стал один из материалов издания.

«В отличие от журналистки, которая «не исключает» правдивость расследований цитируемого Telegram-канала и не проверяет свои источники... у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки. Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти Telegram-разоблачения», — отметила певица.

Как указывает информационное агентство, ранее Wonderzine опубликовал статью, в которой, в частности, со ссылкой на Telegram-канал и издание «Ленправда» написано, что «конкурс на Первом Manizha выиграла неслучайно». У певицы якобы «есть высокие покровители».

Ранее в Роттердаме прошёл финал Евровидения-2021. Россию на песенном конкурсе представляла исполнительница Manizha с композицией Russian Woman («Русская женщина»). Артистка заняла девятое место. Победителем конкурса стал итальянский коллектив Måneskin

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