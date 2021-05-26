Учёный предупредил россиян о сильных магнитных бурях в конце мая

Ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта (ИФЗ РАН) МГУ имени М.В. Ломоносова кандидат геолого-минералогических наук Александр Жигалин рассказал о сильных магнитных бурях 27—29 мая.

Об этом учёный рассказал в беседе с URA.RU.

«21, 22 и 25 мая на Солнце были серьёзные возмущения (вспышки). Они выходили на второй уровень (всего их три). Пока с магнитосферой всё в порядке, но вот после 22-го числа надо прибавить пять — семь дней. То есть 27—29 мая могут быть магнитные бури», — сказал Жигалин.

Он отметил, что эти магнитные бури могут оказать влияние на людей, находящихся в группе риска.

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