Спасатели предупредили о грозе и ветре до 20 м/с в ХМАО

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

«26 мая в центральных районах округа ожидаются порывы ветра до 15—20 м/с, местами гроза с дождём», — заявили в ведомстве.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.